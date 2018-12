© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce di domani elogiando la squadra di Liverani: “Si tratta di una squadra molto forte con ottimo palleggio, porta tanti giocatori in area e corre rischi calcolati. Entrambe le squadre stanno bene e vengono da buoni risultati e per questo dovremo essere bravi a sfruttare le occasioni. Ci attendono cinque gare delicate e intense da qui alla fine del girone d’andata e bisogna trarre il meglio. - continua Nesta come si legge sul sito del club - Lo stato di forma della squadra in questo momento? Ai giocatori dico sempre che occorre mantenere questo livello alto nella prestazione, nelle gambe e nella testa. Se molliamo, anche se poco, andiamo in grande difficoltà. In difesa abbiamo tante soluzioni, non mi preoccupa. Abbiamo bisogno di tutti”.