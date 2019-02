© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prende la parola Alessandro Nesta, tecnico del Perugia. Domani il Grifo è atteso dal match contro il Palermo di Roberto Stellone. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni dell'allenatore del club umbro: "Domani ci attende una partita difficilissima, contro un collettivo forte e compatto. In più mi aspetto una Palermo super motivato: questo ci obbliga a non avere alcun tipo di calo di concentrazione. Loro rimangono i secondi in classifica e i miei giocatori sanno bene che dovranno fare una gara speciale, assolutamente non banale, per mettere in difficoltà i rosanero. La mente è la forza di ogni giocatore. Se sei forte mentalmente, puoi sopperire anche a minori qualità tecniche. Rosi? Ha una struttura fisica importante. Penso reagirà al nostro lavoro positivamente. El Yamiq? Sta bene, è a disposizione per domani".