Perugia, Nesta: "Crollati dopo il primo gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sconfitta per il Perugia contro il Palermo. Secca sconfitta per gli umbri. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore Alessandro Nesta: "Fino al primo goal abbiamo fatto bene e siamo stati in partita. Dopo la partita è cambiata e siamo crollati e non siamo stati più aggressivi. Questo almeno per oggi è segno di fragilità - evidenzia TuttoPalermo.net - Oggi abbiamo perso contro il Palermo che ha giocatori forti per me. E' una di quelle squadre che deve lottare per la Serie A, ha davvero grandi giocatori. Vido? Speriamo che non sia niente di preoccupante. Ora dobbiamo riprendere subito a pensare al prossimo avversario".