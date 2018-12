© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Perugia Alessandro Nesta ha commentato ai microfoni di Tef Channel il pareggio di Lecce: "Potevamo raccogliere di più, in alcuni momenti della partita abbiamo usato molte energie per segnare e non ci siamo riusciti. Dobbiamo ancora crescere ma siamo consapevoli di avere un’identità in cui vengono coinvolti tutti. I ragazzi si impegnano e mi seguono. Sono contento perché non abbiamo preso gol. Abbiamo concesso pochissimo, siamo stati bravi tutti. Anche in attacco abbiamo diverse alternative, tutti avranno la possibilità di giocare. Il lavoro prosegue bene".