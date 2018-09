Perugia, Nesta: "Sono deluso, dobbiamo lavorare e migliorare"

Alessandro Nesta, tecnico del Perugia, ha analizzato la sconfitta contro il Carpi. Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate da TifoGrifo.com: "Sono deluso dal risultato e arrabbiato per come è arrivato. La partita non è stata eccezionale anche se abbiamo creato qualcosa e preso gol su una distrazione, sbagliamo ancora molto e dobbiamo migliorare sotto molti aspetti. Potevamo fare meglio però non l’ho vista così male: nel primo tempo potevamo andare in vantaggio. Dobbiamo cercare le cose che non vanno e lavorare per migliorare".