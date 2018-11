© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Successo importante per il Perugia, che nell'anticipo della dodicesima giornata piega per 2-1 le resistenze del Crotone e si porta in zona play-off, in attesa delle altre gare. Al termine dei novanta minuti il tecnico degli umbri Alessandro Nesta ha commentato la gara in sala stampa, queste le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale biancorosso: "Primo tempo giocato a viso aperto, nei secondi 45 minuti l’avversario ha provato a trovare qualche spazio. Ma i ragazzi sono stati bravi. Di migliori in campo oggi ce ne sono stati tanti, mi è piaciuta soprattutto l’interpretazione di squadra. I ragazzi ci tengono a fare qualcosa di speciale, a volte riesce ed altre no, ma sono tutti ottimi ragazzi. Ci mancava vincere contro una squadra di vertice. Il Crotone è una delle squadre più forti del campionato e ha un grande allenatore. Questo ci da consapevolezza della nostra forza per affrontare le prossime partite".