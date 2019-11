Perugia, Oddo: "Brutto momento. Ci sfaldiamo troppo facilmente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Massimo Oddo ha commentato la sconfitta del suo Perugia contro il Pordenone per 3-0: "E' un brutto momento per noi. Dobbiamo dare di più e mettere più grinta in campo. Sono enormemente dispiaciuto per il diverso approccio avuto dai ragazzi nel secondo tempo. Manchiamo di carattere. Non riusciamo a compattarci o a reagire dopo un goal subito. Ci sfaldiamo troppo facilmente. L'assenza di Angella pesa tantissimo dal punto di vista caratteriale e dell'esperienza in campo, soprattutto sulla capacità di leggere i momenti importanti della partita e reagire nel modo giusto. L'assenza di Angella ci toglie l'esperienza e il carattere. Si capiva, nel secondo tempo, che il goal era nell'aria ma i miei ragazzi non sono riusciti ad interpretare il momento e la difficoltà nel modo giusto. Non siamo stati squadra e questa è una caratteristica che difficilmente si può allenare. Ho una squadra molto giovane che non sa gestire le pressioni dell'ambiente. Io credo nella serie A ma ci sono delle squadre che ci sono superiori e non dobbiamo creare false aspettative", riporta TuttoUdinese.it.