Perugia, Oddo: "Dimentichiamo Cittadella, a Pordenone per vincere"

Alla vigilia della sfida con il Pordenone, il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa: "Il Pordenone è una squadra equilibrata che fa della compattezza la sua arma, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo giocare con la nostra identità a prescindere da chi abbiamo davanti. Partiamo per andare a vincere, punto. Il Perugia deve essere, a prescindere dal modulo, quello con il carattere che ha fatto vedere in tante partite. Rimuoviamo la partita con il Cittadella. Non credo negli schemi, ma nel sapersi muovere bene con il compagno".