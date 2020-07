Perugia, Oddo: "Domani è una finale, dimentichiamo tutto quanto successo finora"

Il tecnico del Perugia Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Venezia, vero e proprio scontro salvezza, di domani: “Sarà una finale, dobbiamo dimenticare tutto quello che è successo finora e giocarci tutto in una gara secca. Dobbiamo dare tutto per cercare di fare una bella partita, intelligente, per vincere che è l’unica cosa che dobbiamo cercare di fare. Il primo obiettivo è quello di dare equilibrio alla squadra, quindi partendo da quello faremo una formazione che dia la possibilità di coprire bene il campo e di attaccare. - continua Oddo come riporta il sito del club - Il Venezia è una squadra discretamente tecnica, che ha una buona qualità soprattutto a metà campo. Una squadra che gioca a calcio, che non si chiude, che ha una determinata struttura di gioco. Cercheranno di fare la partita e metteranno in campo le loro migliori peculiarità che sono, secondo me, l’organizzazione di gioco e un buon calcio”.