Perugia, Oddo: "Due o tre innesti vanno fatti, ma solo gente funzionale"

© foto di Andrea Rosito

Dopo l'amichevole vinta con la Pietralunghese per 8-0, in casa Perugia è mister Massimo Oddo a tracciare un primo bilancio dopo qualche giorno di ritiro:

"La squadra prova a fare quello che stiamo facendo in allenamento, tutti sappiamo che queste sono gare dove la squadra è carica fisicamente, lavoriamo da soli tre giorni: ho intravisto già buone giocate, poi verranno meglio ma questo vuol dire che i ragazzi sono recettivi. E c'è tanto tempo davanti per migliorare, il gruppo lavora bene e sono contento, perché mi segue. Cose negative? Non c'è nulla. Può saltare all'occhio che nell'amichevole c'era mancanza di equilibrio ma finora abbiamo lavorato sui quattro difensori e sulla manovra offensiva, ordine ed equilibrio li metteremo più avanti".

Sul modulo: "4-3-3? Potrebbe anche essere, ma dipende da cosa poi chiedo ai giocatori, non voglio esterni larghi ma sotto la punta per giocare in sintonia. Qualcosa a livello di organico ci manca, la società lo sa ma non siamo qua a sindacare su ruoli e nomi, tanto c'è sintonia tra me e la proprietà: 2-3 giocatori si dovranno metter dentro. Benali? Non è una cosa di nomi, servono giocatori funzionali".

Conclude: "La porta è avanti, li bisogna andare. In B si trovano allenatori molto bravi e squadre organizzate che sanno chiudere gli spazi, più è veloce il pallone più si aprono gli spazi: il possesso palla fine a sè stesso non ti fa avanzare, il pallone deve essere veloce per aprire gli spazi e andare poi in verticale".