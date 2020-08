Perugia-Pescara, le formazioni ufficiali: Oddo vara il 3-5-2, Sottil non cambia

Si parte dal 2-1 in favore del Pescara, ma questa sera si deciderà chi, tra la formazione abruzzese e il Perugia, scenderà in C: il "Curi" sarà teatro di questa finale playout. 90' di fuoco, più eventuali supplementari e rigori, qualora il Perugia si imponesse con un gol di scarto, mentre in caso di vittoria con due o più gol di scarto gli umbri potranno festeggiare tra le mura amiche la permanenza in Serie B.

Inedito 3-5-2 per mister Oddo, che affida le chiavi dell'attacco a Melchiorri e Falcinelli, e opta per Mazzocchi e Nzita ai lati del centrocampo: modulo labile, che potrebbe subire variazione in corso d'opera vista la duttilità degli elementi schierati. Risponde Sottil con un 4-3-3 decisamente offensivo: tridente d'attacco formato da Galano, Maniero e Pucciarelli. Confermato di fatto l'undici visto all'andata, con l'unica variazione di Bettella, che rimpiazza Scognamiglio.

Le formazioni ufficiali:

Perugia (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan, Nicolussi Caviglia, Dragomir, Nzita; Melchiorri, Falcinelli

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Maniero, Pucciarelli.