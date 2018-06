Perugia, pronto il rinnovo per Nesta. Mercoledì l'annuncio

Nonostante un impatto non positivo a livello di risultati, due sconfitte in altrettante gare, il Perugia ha deciso di proseguire l'avventura con Alessandro Nesta in panchina. L'ex difensore ha infatti convinto la dirigenza per l'approccio avuto con la squadra nonostante i pochi giorni a disposizione e per questo mercoledì sarà annunciato il rinnovo di contratto per le prossime due stagioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.