Perugia, report medico: stagione finita per Dellafiore

Dal sito ufficiale del Perugia arriva il report medico sulle condizioni di Paolo Dellafiore:

In seguito al trauma contusivo/distorsivo durante l’allenamento di ieri, il giocatore Paolo Hernan Dellafiore è stato sopposto ad approfondimenti strumentali presso la Casa di Cura Liotti che hanno evidenziato un interessamento capsulo-legamentoso del ginocchio sinistro. Domani il giocatore eseguirà dei test di analisi biomeccanica presso il centro Let People Move del Prof. Giuliano Cerulli, per stabilire tempi e modi di un eventuale intervento chirurgico.