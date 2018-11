© foto di Federico Gaetano

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre ha parlato di alcune scelte tecniche passate rivelatesi non proprio fortunate, come quella dell'estate 2013: "Ho preso Cristiano Lucarelli dalle giovanili del Parma e dopo due settimane l'ho mandato via, ho capito subito di aver sbagliato. Ho esagerato, se si vuole un azzardo è meglio andare al casinò", le sue parole riportate da Parmalive.com.