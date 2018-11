Perugia, Santopadre: "Risorse sufficienti per ambire alla Serie A"

© foto di Federico Gaetano

Torna a parlare il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre. Il numero uno del Grifo è intervenuto ai microfoni di TEF per fare il punto sul presente e sul futuro del sodalizio umbro: “Il sogno Serie A? Le risorse ci sono, secondo me sono sufficienti per gli obiettivi ambiziosi che abbiamo. Solo che altre società hanno possibilità maggiori, tra paracadute e altro, per cui anche se le nostre risorse non sono poco significative, certo non ci danno un grande vantaggio nella corsa alla serie A, tantomeno dopo che negli ultimi anni ci sono state decine di milioni a disposizione delle squadre retrocesse. Il Perugia quest’anno ha ben 17 giocatori di proprietà soprattutto grazie alle maggiori possibilità che abbiamo avuto con le plusvalenze che ci hanno permesso di riaprire un ciclo, investire in giovani promettenti e puntare nell’arco di due-tre anni a salire di categoria. Goretti? Il rapporto continua nonostante che ci siano state richieste di altre società importanti. Ma lui è di Perugia, è umile ma determinato e sa cosa vuole. Lo stimo molto e spero che il connubio con lui possa continuare, ma poi se dovesse un giorno cessare, non sarebbe la fine del Perugia".