Perugia, si complicano le strade per Brignoli e Coronado

© foto di Federico Gaetano

Sono Alberto Brignoli e Igor Coronado i nomi caldi per il mercato del Perugia. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria per il portiere di proprietà Juve c'è da battere l'inserimento del Frosinone che vuole rilevale l'intero cartellino, mentre per il centrocampista occorre convincere il Trapani che ha ricevuto molti interessamenti.