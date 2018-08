Perugia, tra poche ore firmerà Gyomber. Arriva dalla Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si muove qualcosa in casa Perugia. Il club umbro sta infatti per definire un nuovo acquisto, che andrà a puntellare la retroguardia del Grifo: nella giornata di domani dovrebbe infatti firmare lo slovacco Norbert Gyomber, rientrato alla Roma dopo il prestito al Bari nella passata stagione. Per lui pronta dunque una nuova avventura in Serie B: attesa domani la firma. Lo riferisce Sky Sport.