© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine dei novanta minuti tra Perugia e Crotone, conclusi col successo degli umbri, è intervenuto ai microfoni di Dazn il fantasista dei biancorossi Valerio Verre, a segno nel primo tempo: "Il mister ha detto che ho fatto una grande partita, ma non solo io, anche la squadra. Abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo saputo soffrire da squadra. Siamo un gruppo fantastico, fatto da grandi giocatori e grandi uomini. I tifosi ci sono sempre stati vicini e li abbiamo ripagati. Possiamo toglierci grosse soddisfazioni continuando così. So che sono importante per la squadra, sono molto felice della prestazione".