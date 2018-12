Perugia, Verre: "Nesta mi punzecchia. Totti incredibile, Dybala fortissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valerio Verre, ex Primavera della Roma attualmente al Perugia in Serie B, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, in cui ripercorre anche la sua esperienza nella Capitale. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Un ex allievo della Roma che cresce grazie a un laziale purosangue. Che effetto le fa? "Ogni tanto il mister (Alessandro Nesta, ndr) mi punzecchia con battutine in proposito, sostenendo che mi ha cambiato la carriera. Lui è stato un grande calciatore e sarà un grande allenatore. A Perugia ci fa giocare a calcio e spero riesca a farci vincere subito"

La concretezza di Totti e l'inventiva di Dybala: ex compagni da emulare, possibilmente. Verre chi sceglie? "Totti un fuoriclasse assoluto, ne nasce uno ogni mille anni. Nella Roma lo vedevo fare cose impensabili. Dybala è un amico ed è fortissimo. Mi piacerebbe rubare ad entrambi qualcosa. Ma so che c'è da lavorare tantissimo".