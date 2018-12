Perugia, Vido: "Abbiamo fatto una partita di sostanza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Vido ha commentato il pareggio contro lo Spezia: “Abbiamo fatto una partita di sostanza, ce l’abbiamo messa tutti. Loro sono, come noi, una grande squadra. Sono contento per il gol e per la prestazione perché lavoro sempre duramente la settimana. Credo che abbiamo attaccato e difeso bene, magari abbiamo concesso troppi corner ma l’avversario di oggi era davvero forte. Io non credo siano punti persi”.