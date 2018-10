Pescara, Brugman: "Affetto per mister Marino ma voglio batterlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista a Il Corriere dello Sport per Gaston Brugman, centrocampista del Pescara. "Il mio affetto per mister Marino, per la persona, è accompagnato dalla stima verso l'allenatore, però è ovvio che vorrei battere lui e il suo Spezia. Anzi, sarei disposto anche a vincerle tutte da qui alla fine. Battute a parte, sappiamo che sarà una gara dura contro una squadra che in casa ha fatto en plein. La nostra forza è di essere una famiglia, il segreto quello di non guardare mai la classifica. Poi sarà il campo a dare il suo verdetto".