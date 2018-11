Pescara, Brugman: "Dobbiamo essere più cattivi in avanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gaston Brugman, calciatore del Pescara, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli: "E' mancato il gol. Dovevamo calciare di più in porta dopo aver ottenuto la superiorità numerica, è un peccato perché sarebbe stato bello fare tre punti in un ambiente così caloroso. Ci manca un po' di fortuna, dobbiamo essere più cattivi nelle occasioni che ci capitano. Se vogliamo andare in alto, dobbiamo fare ancora tanti gol. Il mio gol? Sono molto soddisfatto, è importante a livello personale. Lo dedico a mia zia che è venuta dall'Uruguay.