Pescara, Brugman: "Mai pensato al mercato. Felice di essere rimasto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Pescara Gaston Brugman ha parlato della sua permanenza in Abruzzo dopo un'estate al centro delle voci di mercato: “A livello personale non sapevo di nessuna squadra interessata, hanno pensato a tutto la società e il mio procuratore. Sono stato in Uruguay con la mia famiglia e non ho pensato minimamente al mercato dove si parla tanto e si fa molto poco. Sono molto contento di essere qua e voglio dimostrare di poter fare molto meglio rispetto all'anno scorso. - conclude Brugman come riporta Pescarasport24.it - Col nuovo formati a 19 squadre ci sarà maggiore equilibrio e minori possibilità di sbagliare in una Serie B che sarà ancora più tosta. Non vediamo l'ora di scendere in campo e iniziare a giocare le gare che contano”.