West Ham a lavoro sul mercato. Dopo i contatti dell’estate Franco Vazquez del Siviglia rimane un obiettivo. Previsti nuovi approcci nelle prossime settimane. El Mudo è un’idea concreta, un nome forte in casa West Ham. Da valutare la disponibilità del club spagnolo, ma il West Ham...

TMW - West Ham, a gennaio nuovo tentativo per Franco Vazquez

Hugo Campagnaro vuole vincere l'ennesima scommessa della sua carriera. Sotto traccia, a fari spenti, cosi come è stato finora il tragitto del Pescara che guarda tutti dall'alto dopo aver svicolato tra le favorite quasi senza che nessuno se ne accorgesse: "Ci godiamo il momento, stare su è una bella sensazione ma il cammino è ancora lunghissimo. La forza di questo Pescara? I giovani hanno grandissimo talento ed entusiasmo, noi esperti ci mettiamo equilibrio e organizzazione, il tecnico sa gestire e ci da idee", le parole del difensore ex Napoli e Inter attraverso Tuttosport .

