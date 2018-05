Pescara, Campagnaro non molla: “Dirigente? Voglio giocare ancora”

© foto di Federico Gaetano

L'esperto difensore Hugo Campagnaro non ha alcuna intenzione di abbandonare le scarpette e la tuta per vestire i panni più eleganti del dirigente: “Se vengo gestito bene, come successo a fine campionato, posso ancora giocare e ho molta voglia di farlo. Qui a Pescara sto molto bene, ma devo capire come andranno le cose però la mia idea è continuare a giocare perché sento di poter essere ancora utile. - spiega l'argentino come riporta Pescarasport24.it - Non sono ancora pronto per essere un dirigente, mi sento un calciatore e ne parlerò col presidente Sebastiani con cui ho un ottimo rapporto. Lui sa che per me non è un problema di soldi restare, non ci saranno problemi”.