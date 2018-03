Pescara-Carpi, le formazioni ufficiali: Epifani vara il 3-5-2

© foto di Federico Gaetano

Per la sfida contro il Carpi il tecnico del Pescara ha deciso di varare un inedito 3-5-2 con Fiamozzi e Balzano a presidiare le corsie laterali e Brugman in cabina di regia. Davanti la coppia formata da Bunino e Cappelluzzo. Stesso modulo per il Carpi che recupera Melchiorri in avanti e gli affianca Jelenic, preferito a Concas. Suglie esterno Di Chiara a sinistra e Pachonik a destra. Queste le formazioni ufficiali della gara in programma alle 18:

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Fornasier, Coda, Perrotta; Fiamozzi, Coulibaly, Brugman, Machin, Balzano; Bunino, Cappelluzzo. A Disposizione: Savelloni, Crescenzi, Mancuso, Yamga, Falco, Pettinari, Cocco, Mazzotta, Gravillon, Capone, Carraro, Baez. Allenatore: Massimo Epifani

Carpi (3-5-2): Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Sabbione, Mbaye, Garritano, Di Chiara; Melchiorri, Jelenic. A Disposizione: Serraiocco, Brunelli, Verna, Concas, Giorico, Malcore, Palumbo, Pasciuti, Bittante, Saric, Brosco, Calapai. Allenatore: Antonio Calabro