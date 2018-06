Pescara, Clemenza e Morosini idee per la trequarti

Secondo quanto riportato da Il Centro il Pescara è alla caccia di due trequartisti per la prossima stagione e ha messo gli occhi su Leonardo Morosini, classe '95 del Genoa, e Luca Clemenza, classe '97 della Juventus. Il presidente Sebastiani e il ds Leone saranno oggi a Milano per stringere per i due calciatori, ma non solo. Previsto infatti anche un incontro con l'Inter che avrebbe messo nel mirino il difensore Edgar Joel Elizalde, classe 2000, per rinforzare la Primavera impegnata in Youth League.