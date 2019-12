© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Già dal mercato estivo il Pescara si è mosso per trovare una prima punta di peso che sappia garantire a Luciano Zauri un buon bottino di gol. Una necessità che in estate il Delfino ha cercato di coprire con Tumminello, Maniero e Brunori, tre elementi che però non hanno garantito le reti attese.

Per questo motivo la necessità di un centravanti è tornata d'attualità per la finestra invernale di mercato. A tal proposito de Il Centro propone tre nomi come priorità: Federico Melchiorri del Perugia, Gabriele Moncini della SPAL e Stefano Moreo dell'Empoli.