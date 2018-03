Pescara, Coulibaly: "Non abbiamo demeritato, cercato di far bene"

Il centrocampista del Pescara Mamadou Coulibaly ha commentato la sconfitta interna contro l'Empoli: "Abbiamo cercato di far bene ma non abbiamo demeritato. Ora guardiamo in avanti, cercando di ritrovare la vittoria. Difficoltà in casa? Si è avvertito un ambiente ostile, cerchiamo di dare il massimo perchè giochiamo per i tifosi - riporta Pescarasport24.it -. Epifani ci ha detto di concentrarci sulla partita, perchè da un momento all'altro i fischi possono diventare applausi".