Pescara, due obiettivi per gennaio: Costa e Rossi

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Il Centro il Pescara starebbe già guardando al mercato di gennaio per rinforzare la rosa e continuare a cullare il sogno promozione. La società abruzzese cerca in particolare un terzino mancino e una prima punta fisica e avrebbe individuato in Filippo Costa, classe '95 della SPAL, e Alessandro Rossi, classe '97 della Lazio. Due giocatori già cercati in passato dal Pescara che a gennaio potrebbe tornare alla carica per portarli alla corte di Pillon.