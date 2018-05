Pescara e un anno da dimenticare. Di positivo solo la salvezza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da salvare in questa stagione in casa Pescara c'è poco, pochissimo, forse solo la salvezza strappata nel finale di un campionato partito con ambizioni di vertice (vista anche la fresca retrocessione dalla Serie A) con un tecnico come Zdenek Zeman che nella piazza abruzzese si era rilanciato alla grande conquistando la Serie A e lanciando fra gli altri Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Il 5-1 contro il Foggia all'esordio è stata solo un'illusione di un campionato che ha visto il Pescara imboccare rapidamente una parabola discendente con una piccola reazione solo a cavallo dei due anni – quattro risultati positivi di fila – prima di una nuova caduta libera che ha portato alla fine al divorzio con il tecnico boemo. L'arrivo dell'esperto Bepi Pillon, dopo cinque gare di interregno firmate Massimo Epifani, hanno riportato serenità ed equilibrio alla squadra che a suon di pareggi, con due vittorie importanti contro Spezia e Ternana, è riuscita a salvarsi direttamente ottenendo un obiettivo minimo che a un certo punto era diventato indispensabile. Ora si apre un interrogativo importante in casa Pescara: continuare o meno con Pillon alla guida. I numeri sono dalla parte del tecnico (11 punti in 9 partite) e anche la piazza chiede a gran voce la sua conferma, ma solo fra 10 giorni la società scioglierà tutte le riserve sul futuro.