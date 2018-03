Pescara, Epifani assicura: "Non mi sento sotto esame"

© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Pescara Massimo Epifani ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro l'Avellino:"Dovremo andare ad Avellino con l’elmetto abbassato, ci attende una partita difficile e insidiosa, la spunterà chi avrà più forza interiore. Sarà importante la determinazione ed il livello motivazionale anche perché troveremo un ambiente non bello. Pioverà tutto il giorno quindi sarà importante farsi trovare pronti dal punto di vista fisico, al di là di tutto però dovremo cercare di fare risultato. Dobbiamo ripartire dalla reazione di martedì sera sbagliando il meno possibile negli ultimi venti metri. Siamo giunti in un momento del campionato in cui bisogna fare risultato a tutti i costi, non ci resta che combattere".

Inoltre, sulla formazione, Epifani aggiunge: "Mancheranno Cappelluzzo, Falco, Campagnaro, Mazzotta, Proietti e Baiocco che non sono convocati. Bovo c’è ma non è al 100%, è importante tenerlo in gruppo per il suo spessore. Valzania è recuperato a centrocampo. Il modulo lo valuteremo in base alla partita dell’Avellino di base sarà un 3-5-2 che potrebbe diventare 3-4-1-2. Siamo attesi da una partita piena di insidie, lo ripeto. La squadra di Novellino è reduce da una brutta sconfitta nel derby e vorrà rifarsi davanti ai propri tifosi. Riuscirà a vincere chi avrà più forza interiore perché troveremo un ambiente in contestazione. Credo che si giocherà sui nervi, considerate le rispettive situazioni caratterizzate da timore e tensione, ma anche sul fisico. Io non mi sento sotto esame e non mi interessa. Mi interessa ciò che pensano i miei calciatori perché loro mi hanno dato la loro disponibilità. Io vado dritto, se sono con me non ho paura di niente. Nel calcio bisogna avere carattere, quello che abbiamo dentro dobbiamo tirarlo fuori ora. Fisicamente stiamo bene a parte quelli che hanno giocato meno. Sono tranquillo. In questi giorni abbiamo fatto quello che dovevamo ma ora serve un successo sul campo"