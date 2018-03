Pescara, Epifani studia una soluzione al mal di gol

© foto di Federico De Luca

Il neo tecnico del Pescara Massimo Epifani è alle prese con la cura del mal di gol che affligge il club abruzzese nonostante finora in panchina ci fosse un tecnico dal calcio spregiudicato come Zdenek Zeman. La squadra non segna su azione da 586 minuti e per questo Epifani sembra deciso ad archiviare il 4-3-3 che ha contraddistinto tutte la stagione per provare nuovi moduli che ridiano linfa all'attacco. Contro il Parma, domani, sono quindi attese sorprese nel modulo e nell'atteggiamento come riporta Il Centro.