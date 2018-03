Pescara, Epifani verso l'esonero: tanti nomi sul taccuino di Sebastiani

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara ha deciso di non ripartire da Massimo Epifani, ma non ha ancora comunicato l’esonero. Il club abruzzese aveva subito pensato a due profili, quelli di Gianni De Biasi e Salvatore Sullo: il primo ha detto subito no, il secondo (che lavora nello staff di Ventura e che a Pescara ha giocato) ci ha riflettuto, ma poi ha ritenuto che salire sul treno in corsa a poche giornate dalla fine non sarebbe il massimo. Il Pescara ha valutato Brocchi senza approfondire e non ha ancora sciolto tutte le riserve su Nesta (ci sono pro e contro, in questo momento diverse perplessità). Attenzione a due soluzioni diverse, a due profili esperti: quelli di Ivo Iaconi (che a Pescara ha già allenato) e di Bepi Pillon. Lo riporta Alfredopedulla.com.