Pescara, Farelli: "Entusiasta di essere qui. Possiamo arrivare in alto"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere Simone Farelli ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza e spiegando il proprio ruolo: “Era da circa un mese che c'erano contatti fra il Pescara e il mio agente visto che erano alla caccia di un portiere esperto. Sono entusiasta di essere arrivato in una piazza così importante e sono pronto a dare il mio contributo e alzare il livello di competitività all'interno della squadra. - continua Farelli come riporta Pescarasport24.it - Credo che il Pescara sia una squadra di grande qualità, con un gruppo coeso che può fare bene in un campionato molto equilibrato come quello di Serie B. Credo si possa arrivare in alto”.