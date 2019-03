Pescara, Fiorillo: "Dobbiamo dare qualcosa di più in trasferta"

Fonte: Tuttopescaracalcio.com

© foto di Federico Gaetano

Vincenzo Fiorillo ha parlato nella mixed zone del Tombolato, dopo la pesante sconfitta contro il Cittadella: "Onestamente del secondo gol ne hanno già parlato, non vorrei soffermarmi troppo sugli errori arbitrali che possono essere a favore o contro. Oggi abbiamo fatto un passo indietro rispetto al furore agonistico mostrato contro lo Spezia, che è quello che ci ha fatto fare la differenza domenica scorsa. Sapevamo che oltre alla qualità, il Cittadella ha molta aggressività. Abbiamo perso anche qualche contrasto aereo, poi il risultato è ampio perchè con quattro punte abbiamo dovuto rischiare, però peso che ci voglia equilibrio, bisogna analizzare la sconfitta in maniera lucida, capire che quando c'è da fare questo salto da qualità ci vuole qualcosa in più. Un pò di tempo c'è ancora, ci lavoriamo e andiamo avanti".

Fuori casa si fatica e con le dirette concorrenti lo stesso: "In parte è vero, però all'andata abbiamo fatto vittorie importanti. Fuori casa probabilmente giochiamo con un pizzico in meno di autostima. Per la A questo no basta".

I risultati delle altre chiudono la A diretta: "No, questo è un gruppo di persone e uomini veri che mi lasciano sereno sotto questo aspetto, è un gruppo che sa reagire. Oggi abbiamo fatto una prestazione al di sotto, ho grande fiducia in questo gruppo e andiamo avanti".

Troppi gol da calcio d'angolo: "La palla inattiva è una questione di attenzione. Nelle ultime partite abbiamo rischiato troppo e preso gol. Non ne farei un caso, se nell'ultimo periodo abbiamo concesso troppo vuol dire che dobbiamo alzare il livello dell'attenzione".

Da capitano, cosa ti senti di dire ai tifosi: "Mi sento di ringraziarli, da tutto quest'anno merito in parte è dei miei compagni che con questo atteggiamento ha fatto riavvicinare i nostri tifosi. Sanno che stiamo dando tutto, quindi li ringraziamo per tutti i chilometri che si fanno e speriamo di regalargli una gioia venerdi".