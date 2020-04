Pescara, Galano sui protocolli sanitari: "Calcio non può essere più tutelato di altri settori"

L'attaccante del Pescara Cristian Galano ha parlato della possibile ripartenza del campionato soffermandosi anche sulle possibili difficoltà a cui si andrà incontro: “Fin quando i contagi non caleranno vedo molto difficile tornare a giocare anche se io sono pronto e sono positivo. Spero di tornare in campo almeno per allenarci e poi concludere il campionato anche se in questo momento c'è molta confusione e riprendere in questo momento potrebbe essere pericolosa.- continua Galano a Il Centro - Tamponi ogni 4-5 giorni? Possono adottare questa linea una volta, ma farla diventare una routine credo che sarà molto difficile. Non è nemmeno corretto che il calcio debba essere tutelato e poi negli ospedali ci sono persone in attesa di analisi e test”.