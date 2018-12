© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Pescara Andrew Gravillon ha parlato nel corso di un incontro con le scuole promosso dalla FIGC del proprio momento e delle voci che lo vogliono nel mirino di diversi club di Serie A come Genoa e Napoli: “Non penso al mercato, io guardo solo al campo perché voglio portare il Pescara il più in alto possibile. Se sto facendo bene il merito è di Pillon e della società che hanno creduto in me. Le voci, gli interessamenti fanno piacere, ma il mio obiettivo è restare qui fino a fine campionato e disputare una grande stagione. - continua il francese come riporta Pescarasport24.it - Come squadra abbiamo grandi qualità, ma per la Serie A dobbiamo restare uniti e poi a marzo faremo le valutazioni in base alla classifica. Non abbiamo paura di nessuno e andremo a Verona carichi con l’obiettivo di vincere”.