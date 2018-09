Pescara, Gravillon: "Dedico il gol a Casiraghi. Mi ispiro a Thuram"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrew Ryan Gravillon, difensore del Pescara, ha parlato a DAZN: “Ogni tanto capita segnare, lo aspettavo da tanto tempo, oggi sono contento, me lo meritavo. Era dall’anno scorso che cercavo di segnare. Ovviamente sono anche felice per la vittoria, stiamo bene e dobbiamo continuare così. Segreto? Non ne abbiamo, c’è la famiglia e il gruppo e non molliamo mai. Thuram? Provo ogni giorno e in ogni allenamento a migliorare sempre per arrivare al suo livello. Dedico il gol a Casiraghi, dedico a lui il gol, mi ha portato all’Inter ed è scomparso poco fa”.