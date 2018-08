Pescara, Gravillon: "Pari importante per iniziare bene il campionato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Pescara Andrew Gravillon ha parlato dopo il pareggio contro la Cremonese: “Nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Cremonese, rischiando di subire contropiede ma non mollando mai - evidenzia Pescarasport24.it -. Ed è questa la mentalità che dovremo avere sino a fine stagione. Siamo stati molto bravi a rimanere compatti, abbiamo tutta l’annata per migliorare ma questo 1-1 è importante per iniziare bene il campionato”.