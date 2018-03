Pescara, Il Centro: "Il dopo Zeman parte male"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Pescara, il dopo Zeman parte male", scrive questa mattina Il Centro in prima pagina. I biancazzurri di Massimo Epifani sono stati battuti in casa dal Parma con un rotondo 4-1 in favore dei crociati. Prestazione deludente sottolineata dai fischi alla squadra e dagli insulti al presidente Sebastiani.