Pescara, Kastrati: "Per la A possiamo giocarcela con tutti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Il Centro sulla propria pagina Facebook il portiere del Pescara Elhan Kastrati ha parlato del proprio rendimento e del momento della squadra: “Sono soddisfatto delle mie tre gare anche se ho commesso un errore contro il Perugia. Devo crescere e lavorare ancora per migliorarmi. Con Fiorillo il rapporto è ottimo, mi insegna e mi aiuta tantissimo fin dal primo giorno e poi c’è Memushaj che per me è un fratello maggiore e un punto di riferimento. - continua Kastrati parlando del Verona – Per me sarà una gara speciale visto che nel 2012 potevo andare a giocare lì, svolsi un provino che andò bene, ma poi non venni tesserato a causa di problemi burocratici e l’anno dopo arrivai qui in Abruzzo. Spero di disputare una buona gara al Bentegodi e di portare a casa un risultato positivo. Serie A? Non è un assillo, prima pensiamo a raggiungere la salvezza e poi ce la giocheremo contro tutte. L’unica superiore alle altre è il Palermo, poi c’è grande equilibrio e possiamo lottare contro chiunque”.