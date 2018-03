Pescara, la consacrazione di Brugman. Con la Serie A alle porte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'estate del 2007 l'Empoli di Fabrizio Corsi volò fino in Uruguay per strappare al Penarol un ragazzino dal grande talento, ma ancora tutto da formare per il grande calcio. Undici anni dopo quel talento sembra essere definitivamente sbocciato. Gaston Brugman, centrocampista e capitano del Pescara, sta vivendo la sua stagione della consacrazione. Trasformatosi nel corso degli anni da trequartista a regista di centrocampo il ragazzo di Rosario ha saputo trovare il proprio posto del mondo del pallone. Se, infatti, l'aspetto tecnico non è mai stato in discussione, quello della personalità lo ha visto crescere in convinzione nei propri mezzi tanto da diventare un leader vero. Tanto che per molti rappresenta l'unica nota lieta della tribolata stagione del Delfino. Adesso sia per lui che per il Pescara le attenzioni sono rivolte al finale di stagione, con l'obiettivo di chiudere al meglio il campionato, ma col mercato estivo alle porte il pensiero vola facilmente alla Serie A. Il contratto fino al 2022 firmato da Brugman tutela la società del presidente Sebastiani, ma le sirene della massima serie si faranno sicuramente sentire e al quel punto le carte in tavola potrebbero cambiare.