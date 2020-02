vedi letture

Pescara, Legrottaglie: "A Crotone non per il pareggio. Bojinov? Può essere importante"

Nicola Legrottaglie, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro il Crotone: “Non vado in Calabria per fare un punto, la mia idea non è mai di giocare per il pareggio, se poi il Crotone ci costringerà a fare una gara di contenimento allora vedremo, ma la nostra attitudine deve essere quella di attaccare. Durante la gara dovremo essere bravi a capire quando stare accorti e quando aggredire alto l’avversario. Limiti? Li abbiamo come tutti, ma dobbiamo essere positivi e questo mese sarà uno snodo cruciale, dobbiamo raggiungere il primo obiettivo e poi puntare il successivo. Ci aspettano cinque gare toste, ma lo saranno anche per gli avversari. - continua l’allenatore come riporta Pescarasport24.it - Bojinov? Siamo felici di averlo, si è presentato in maniera positiva e con grande umiltà, Non può giocare 90 minuti, ma può essere importante per qualche spezzone e può essere decisivo”.