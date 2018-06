Pescara, Mazzotta e il no al Parma: "Rifarei 100 volte la stessa scelta"

Intervistato da Il Centro il terzino Antonio Mazzotta ha parlato della sua esperienza al Pescara giunta ormai agli sgoccioli: “La presenza di Zeman ha influito nella mia scelta anche se ho sempre avuto come obiettivo quello di affermarmi con la maglia del Pescara. Non ho rimpianti per la scelta fatta, neanche per aver detto no al Parma. Rifarei centro volte quella scelta. Campionato? Credevo che nel girone di ritorno si potesse cambiare marcia, ma così non è stato e alla fine il campionato ha preso una brutta piega. - conclude Mazzotta parlando del futuro – Con il mio procuratore sto cercando la sistemazione migliore per la prossima stagione”.