Pescara, Memushaj: "Crisi? No, è solo una questione di risultati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non vuol sentire parlare di crisi Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara. L'ex Chievo ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco uno stralcio delle sue parole riportate da PescaraSport24: "E' una questione di risultati - spiega il centrocampista -, le prestazioni ci sono state. Anche nell'ultima gara. Con l'Ascoli meritavamo qualcosa in più, dopo il go, ci siamo abbassati un po' troppo e alla fine abbiamo preso il pareggio, ma potevamo fare qualcosa in più in superiorità numerica. Se vincevamo con l'Ascoli si parlava di altro.... Dobbiamo pensare al Perugia, dove ci sono Verre e Melchiorri ai quali auguro il meglio ma a partire dalla gara dopo quella con noi. Calendario difficile? Mancano 5 partite a fine girone, tutte le gare sono toste in serie B. Non ci sono gare facili e scontate, tutte hanno avuto le proprie difficoltà".