Pescara, Memushaj: "Possiamo giocarci le nostre carte per la A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara, ha risposto alle domande dei lettori de Il Centro parlando della stagione e degli obiettivi: “La classifica bisogna guardarla al termine del girone d'andata quando tutte avranno osservato il turno di riposo. La B è un campionato strano, molto equilibrato, ma noi possiamo giocarci le nostre carte per la Serie A. Ci sono delle analogie, specie nello spirito di gruppo e nell'esperienza, con il 2016. Sono qui da quattro anni e fosse stato per me non sarei andato al Benevento l'anno passato, ma non mi sentivo più un giocatore importante per il Pescara e Zeman non ha aiutato in tal senso, sarei anche potuto tornare già a gennaio, ma il boemo era ancora in panchina e non se ne è fatto nulla. Così sono restato a Benevento, ma con De Zerbi siamo andato allo scontro e per tre mesi non ci siamo parlati. - continua Memushaj – Pillon? È una persona eccezionale, ci mette cuore e ama il suo lavoro. Futuro? Spero di restare qui, vorrei restare a lungo a Pescara”.