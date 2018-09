Pescara, Monachello: "Grande gruppo, diamo il massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Monachello, autore del gol del pareggio di oggi, ha parlato nel post partita: "Mancuso mi ha messo una bella palla, Romagnoli l'ha spizzata, mi ha sbattuto alle mie spalle e fortunatamente mi sono trovato li. La corsa verso i tifosi? Siamo forti, abbiamo tutti un doppio ruolo, Cocco ha fatto bene, in panchina c'era anche Capone. Aspetto il mio turno, quella corsa era per i tifosi che hanno fatto tantissimi chilometri, hanno cantato per noi. Volevo far capire che ovunque gioco do il massimo. Cocco? La cosa più bella è la reazione della squadra. Chi viene chiamato in causa da risposte sempre positive", riporta Tuttopescaracalcio.it.