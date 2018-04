Pescara, nel mirino per l'estate Fabbro del Bassano e Bifulco della Pro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Spuntano due nomi nuovi per il Pescara del futuro. Secondo quanto riportato da PescaraSport24 il club del presidente Daniele Sebastiani avrebbe messo nel mirino Michael Fabbro, attaccante classe 1996 oggi al Bassano ma in predicato di approdare al Chievo visto il contratto in scadenza con la formazione veneta. L'altro giocatore che piace al Delfino è quello di Alfredo Bifulco talento scuola Napoli oggi in prestito alla Pro Vercelli.