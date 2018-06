Pescara, non solo Mascia. Altri due obiettivi in Uruguay

© foto di Federico Gaetano

Il Pescara guarda all'Uruguay per rinforzarsi in vista della prossima estate. Oltre all'attaccante classe '94 Juan Cruz Mascia del Nacional Montevideo, già cercato a gennaio, il club abruzzese avrebbe messo nel mirino due calciatori in forza al Danubio. Si tratta, come rivela Pescarasport24.it, di Maximiliano Rodriguez, centrocampista classe '99, e Thomas Chacon, centrocampista offensivo classe 2000.